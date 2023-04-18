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Dünya
AA 18.04.2023 13:18

New York’ta garaj kavgası nedeniyle açılan ateşte bir kadın hayatını kaybetti

ABD’nin New York kentinde bir adam, yanlışlıkla evinin garajının önüne park eden bir araca açtığı ateş sonucu bir kadının ölümüne yol açtığı iddiasıyla ikinci dereceden cinayetle suçlandı.

New York’ta garaj kavgası nedeniyle açılan ateşte bir kadın hayatını kaybetti

BBC’nin haberine göre, Washington Country Şerifi Jeffrey Murphy, yaptığı açıklamada, arkadaşlarının evini arayan bir grup gencin yanlış garajın önünde durmaları sonucu Kevin Monahan isimli adamın dışarı çıkıp silahını ateşlediğini belirtti.

Bölge kırsal olduğu için gece garajların yetersiz aydınlatmadan ötürü çok karanlık olduğunu aktaran Murphy, ateş açılmadan önce genç gruptan kimsenin Monahan’ın evine girmek için araçtan çıkmadığını ve buna dair herhangi bir teşebbüste bulunmadığını kaydetti.

Murphy, “Açıkçası araçtaki hiç kimseden herhangi bir tehdit yok. Monahan’ın tehdit edildiğini hissetmesi için herhangi bir sebep de yok.” dedi.

Şerifin ofisinden yapılan açıklamada da ateş açtığı iddia edilen Monahan’ın soruşturmayı kolaylaştırmak için işbirliği yapmadığı ve polisle konuşmak için evinden çıkmadığı kaydedildi.

Kaylin Gillis isimli kadının vurulmasının ardından, arkadaşlarının evden uzaklaşarak yakındaki bir kasabadan yardım çağırmaya gittiği fakat olay yerine gelen acil müdahale ekibinin genç kızın öldüğünü açıkladığı bildirildi.

Bu arada, Gillis'in ailesine cenaze ve diğer masraflar için yardım etmek amacıyla internet sitesi GoFundMe'de yardımlaşma hesabı açıldı.

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