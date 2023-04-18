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Dünya
İHA 18.04.2023 12:56

Almanya'da bir Türk özel mülk olarak görünen 100 metrelik sokağı satın aldı

Almanya’nın Rheinland Pflaz eyaletinde yer alan Zweibrücken kasabasında, Yıldırım Sevindik isimli Türk vatandaşı özel mülk olarak görünen 100 metrelik sokağı 2 bin 500 euro'ya satın aldı.

Almanya'da bir Türk özel mülk olarak görünen 100 metrelik sokağı satın aldı
[Temsili Fotoğraf: Reuters Arşiv]

Almanya’nın Rheinland Pflaz eyaletinde yer alan Zweibrücken kasabasındaki özel mülk olarak görünen Siebenpfeifferstr adlı 100 metrelik sokak, 2 bin 500 euroya Yıldırım Sevindik isimli Türk vatandaşı tarafından satın alındı.

Sevindik, sokakta evleri bulunan ev sahiplerine mektup göndererek, ev sahiplerinden evlerinin giriş bölümünün bulunduğu kısımları kendisinden satın almalarını istedi.

Sevindik yaptığı açıklamada, söz konusu sokağı açık artırma usulüyle Temmuz 2022 yılında satın aldığını belirterek, sokak üzerinde bulunan evlerin giriş ve park olarak kullanılan bölümlerinin kendine ait olduğunu ifade etti.

Sevindik, ev sahiplerinin sokağın ilgili kısımlarını kendisinden satın almamaları durumunda kendisine ait olan yerleri kullanıma kapatacağını aktardı.

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