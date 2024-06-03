Açık 29.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 03.06.2024 10:18

New York'ta bir gölde içinde 100 bin dolar olan bir kasa bulundu

ABD'nin New York kentindeki bir gölde "mıknatıs balıkçılığı" yapan iki kişi, içinde 100 bin dolar nakit para olan bir kasa buldu.

New York'ta bir gölde içinde 100 bin dolar olan bir kasa bulundu

James Kane ve Barbie Agostini, Queens semtinde bulunan Meadows Corona Park'ındaki göle, ucuna mıknatıs bağlı bir ip fırlattı.

Kasayı açan ikili, zarar görmüş 100 dolarlık banknotlarla dolu oluğunu gördü.

Polisin kendilerine paranın herhangi bir suçla bağlantılı olmadığını söylediğini ve parayı ellerinde tutmalarına izin verdiklerini anlattılar.

Kane "Daha önce de birçok kez kasa bulmuştuk. Paraları gördüm ve bu mümkün değil dedim" diye konuştu.

Agostini, kasanın kime ait olduğunu belirleyecek bir kimlik bulamadıklarını kaydetti.

Mıknatıs balıkçılığında, göl ve nehirlere ucuna güçlü bir mıknatıs bağlı bir ip atılıyor.

İkili, COVID dönemi sırasında hobi olarak başladıklarını ve daha önce İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma el bombaları 19. yüzyıldan kalma silahlar ve bir motorsiklet bulduklarını söyledi.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Avustralya'da kuma "yardım" yazan gençler kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:43
Gözler Kabine toplantısında: Bayram tatili 9 gün olacak mı?
11:42
7 bin çalışan anneye 325 euro destek verilecek
11:36
Sıcaklıklar bazı illerde 40 derecenin üzerine çıkacak
11:35
Köpeğin saldırısında yaralanan 7 yaşındaki Duru evden çıkmak istemiyor
11:25
Türkiye'nin bisiklet ihracatı 133 milyon euroya çıktı
11:15
Küçükçekmece'de çöken binaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyede
İsrail ordusu Kemal Advan Hastanesi'nin jeneratörlerini hedef aldı
İsrail ordusu Kemal Advan Hastanesi'nin jeneratörlerini hedef aldı
FOTO FOKUS
Tekirdağ'da 3 milyarlık doğal gaz rezervi bulundu
Tekirdağ'da 3 milyarlık doğal gaz rezervi bulundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ