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Dünya
AA 27.02.2024 06:23

New York'ta, Biden'ı protesto eden 50'ye yakın protestocu gözaltına alındı

ABD Başkanı Joe Biden'ı, New York'a katılacağı program öncesinde protesto eden Filistin destekçisi yaklaşık 50 aktivist gözaltına alındı.

New York'ta, Biden'ı protesto eden 50'ye yakın protestocu gözaltına alındı

Manhattan'daki Rockefeller Plaza binasında bulunan NBC televizyon kanalının lobisini basan yüzlerce protestocu, Biden'ın Amerikalı komedyen Seth Meyers'in programına katılmasını engellemeye çalıştı.

NBC binasının lobisinde oturma eylemi yapan çoğu Yahudi asıllı Filistin yanlısı aktivist, açtıkları pankartla, Gazze'de soykırım yapmakla suçlanan İsrail'e "acil ateşkes", Biden'a da ABD'nin İsrail'e yaptığı desteği sonlandırma çağrısında bulundu.

Göstericilerin taşıdığı büyük pankartta, "Yahudilerden Biden'a; Soykırımı silahlandırmayı durdurun" yazısı dikkat çekti.

New York'ta, Biden'ı protesto eden 50'ye yakın protestocu gözaltına alındı

New York Polis Teşkilatı (NYPD) tarafından televizyon binasının çevresinde ve lobisinde geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü. 50'ye yakın gösterici de gözaltına alınarak polis otobüslerine bindirildi.

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