2018 yılında İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katilleri ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi.

Amerikan basınına göre, katliamı gerçekleştiren ekipten 4'ü ABD'de askeri eğitim aldı.

New York Times belgelere de ulaştı

New York Times'ın hazırladığı haber, belgelere ve konuyla ilgili kişilere dayandırıldı.

Habere göre, 2014 yılında Obama döneminde Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Suudi Kraliyet Muhafızları'nın eğitimi için lisans verdi. Bu eğitimler Trump döneminde de bir süre devam etti.

"ABD'de askeri eğitim aldılar"

Askeri eğitimleri veren şirketin yöneticilerinden Louis Bremer'in verdiği bilgiye göre,

Kaşıkçı'yı katleden ekipten 4'ü de, 2017 yılında birinci kademe eğitimlere katıldı.

Yine bu 4 kişiden ikisi 2014-2015 yılları arasında ABD'de farklı bir eğitimde de yer aldı.

2017 yılında eğitim alan kraliyet muhafızlarının, bir düzineye yakın farklı operasyonlara katıldıkları da belirtiliyor.