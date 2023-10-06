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Dünya
İHA 06.10.2023 10:02

New York metro saldırganına 10 kez müebbet hapis cezası

ABD’nin New York kentinde geçtiğimiz sene nisan ayında Brooklyn metro istasyonunda silahlı saldırı düzenleyen 64 yaşındaki Frank James, mahkeme tarafından 10 kez müebbet ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

New York metro saldırganına 10 kez müebbet hapis cezası
[Fotograf: İHA]

ABD’nin New York kentinde 12 Nisan 2022’de Brooklyn metro istasyonunda silahlı saldırı düzenleyerek, 23 kişiyi yaralayan 64 yaşındaki Frank James, hakkında karar belli oldu.

ABD basınında yer ala haberlerde, Brooklyn Federal Mahkemesinde görülen davada, James’in 10 kez müebbet ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Saldırıdan saatler sonra polis tarafından yakalanan James, geçtiğimiz ocak ayında çıkarıldığı mahkemede hakkındaki terör dahil tüm suçlamaları kabul etmişti.

New York Polis Departmanına göre, James daha önce New York'ta 9 ve New Jersey'de 3 kez gözaltına alınmıştı.

Ne olmuştu?

James, 12 Nisan 2022’de sabah yoğun saatlerde Brooklyn metro istasyonuna girerek 2 adet sis bombası atmış ardından 33 el ateş etmişti.

İstasyonda yaşanan panik sırasında bakım görevlisi kılığına girerek istasyondan kaçan James, 30 saatlik insan avının ardından 13 Nisan 2022’de Manhattan'ın East Village bölgesinde polis tarafından yakalanmıştı.

Saldırıda, 23 kişiden 10’u vurularak yaralanmış, kimse hayatını kaybetmemişti. 

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