S&P 500 endeksi yüzde 0,36 artışla 3.938,55 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,25 artarak 11.660,07 puana çıktı.

ABD'de dün Emek Günü tatili nedeniyle kapalı olan piyasalar, haftanın açılışında pozitif bir seyir izledi.

Ülkede geçen hafta beklenenden güçlü gelen istihdam verisinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik endişeler etkili olurken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay 75 baz faiz artışına gideceği ihtimali güçlü kalmaya devam etti.

Analistler, yatırımcıların para politikasının görünümünü değerlendirmeye devam ettiğini, ABD'de bu hafta başta Fed Başkanı Jerome Powell olmak üzere Fed yetkililerinin yapacağı açıklamaların takip edileceğini belirtti.