İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Lapid, güvenlik konulu brifing almak üzere ziyaret ettiği Nevatim Hava Üssü'nde konuştu.

AB ve Avrupa ülkelerinin İran’la nükleer faaliyetleri konusunda varmaları beklenen anlaşmaya değinen Lapid, "Nükleer anlaşmayı durdurmayı gerçekten başarıp başaramadığımızı bilmek için henüz çok erken. Ancak İsrail her tehdide ve her senaryoya karşı hazır" ifadelerini kullandı.

İsrail’in, İran'ın nükleer bir tehdit haline gelme olasılığını önlemek için "uygun gördüğü şekilde hareket etme özgürlüğüne sahip" olduğunu savunan Lapid, bu konuda ABD Başkanı Joe Biden ile "hemfikir olduklarını”"söyledi.

İran ile nükleer anlaşma ve müzakere süreci

İran Dışişleri Bakanlığı, AB tarafından sunulan ve nükleer müzakerelerde nihai yol haritası olarak kabul edilen anlaşma taslağına ilişkin görüşlerini 15 Ağustos'ta AB'ye iletmiş ve taslak metne verdikleri yanıta karşılık ABD'nin cevabını beklediklerini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 24 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İran ile nükleer anlaşmaya ilişkin taslak metne yönelik AB aracılığı ile İran'ın görüşlerine karşılık verdiklerini duyurmuştu.

Ancak bakanlık, İran'ın yanıtının içeriği konusunda herhangi bir detay paylaşmamıştı.