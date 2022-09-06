BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Somali Temsilcisi Wafaa Saeed, ocak ve temmuz ayları arasında gıda ve beslenme merkezlerindeki yaklaşık 730 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti.

Rakamın rapor edilmeyenler eklendiğinde çok daha yüksek olabileceğine vurgu yapan Saeed, açlık ve gıda sorunu baş göstermeye başladığında salgın hastalıkların da hızla artışa geçtiğini ifade etti.

Saeed, Somali'nin 2011 ve 2017'de iki büyük kuraklıkla karşılaştığını hatırlatarak, acilen yardım çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Somali'nin bazı bölgelerinde bu yıl sonunda kıtlık yaşanabileceğini açıklamıştı.

Somali'nin yüzde 80'i aşırı kuraklıkla mücadele ediyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne (FAO) göre, Somali'nin yüzde 80'i şiddetli kuraklıkla mücadele ediyor.

Somali hükümeti, etkisini artıran kuraklık nedeniyle 23 Kasım 2021'de ülke genelinde "acil durum" ilan etmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Somali'deki insani kriz için uluslararası topluma acil yardım çağrısı yapmıştı.