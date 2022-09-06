Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı 16:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da bebeğini kaplan saldırısından kurtarmaya çalışan anne ağır yaralandı
[Fotograf: İHA]
Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde, 15 aylık bebeğini kaplan saldırısından kurtarmaya çalışan anne ağır yaralandı.
Bandhavgarh Kaplan Koruma Alanı'nda bir kaplan, Archana Choudhary adındaki kadının 15 aylık çocuğuna saldırdı.
Çocuğunu kurtarmak isteyen Choudhary'nin birkaç dakika kaplanla boğuştuğu, ardından köylülerin yardıma koştuğu belirtildi.
Ağır yaralanan anne ve çocuğun hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.
Sağlık yetkilileri, çocuğun vücudundaki yaraların hafif olduğunu ancak annenin durumunun ağır olduğunu söyledi.
Uzmanlar, olayı, hızlı kentleşme ile doğal yaşam alanlarının yok edilmesine bağlıyor ve hayvanların barınak- yiyecek bulmak için kasabalara girdiğini belirtiyor.
Etiketler: Hindistan
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