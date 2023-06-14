Netflix'in şifre paylaşımı önlemi işe yaradı: ABD'de rekor artış

The Wall Street Journal'ın, veri akışı analisti Antenna'nın istatistiklerinden elde ettiği bilgiye göre, Netflix, Antenna'nın dört buçuk yıl önce yayın hizmetinde abonelikleri kaydetmeye başlamasından bu yana, ABD'de kullanıcı ediniminin en büyük dört gününü gördü.

Antenna bir gönderide "Mevcut güncel verilere dayanarak, Netflix hem 26 hem de 27 Mayıs'ta yaklaşık 100 bin günlük kayıt gördü. Bunlar, Antenna'nın Mart ve Nisan 2020'de ABD'deki ilk COVID-19 kilitlenmeleri sırasında gözlemlediği kayıtlardaki ani artışları aşıyor" dedi.

Netflix, şifrenizi kimlerle paylaşabileceğiniz konusundaki politikasını değiştirdiğinden beri iptaller de arttı, ancak yeni kayıtlar kadar değil.

Netflix, üçüncü taraf araştırmaları hakkında yorum yapmadığını söyledi.

Netflix, kullanıcıların ayda ek 8 dolar karşılığında hesap bilgilerini paylaşabileceğini duyurdu.

İngiltere'de ise bu ücret 5 strelin olarak belirlendi.

Şirket, ABD ve Kanada'daki 30 milyon kullanıcı dahil olmak üzere, dünya çapında toplamda 100 milyon hanenin ödeme yapmadıkları halde bir Netflix hesabı kullandıklarını açıkladı.