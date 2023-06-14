Çok Bulutlu 17.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.06.2023 08:06

Japonya'da asker adayının atış eğitimi sırasında iki subay öldü

Japonya'da, Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF) atış poligonunda asker adayının eğitim tüfeğini ateşlemesi sonucu 2 subay öldü.

Japonya'da asker adayının atış eğitimi sırasında iki subay öldü

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, yaptığı açıklamada, Gifu eyaletinde GSDF'ye ait Hino atış poligonunda bir asker adayının tüfeğinin ateş aldığını bildirdi.

Gerçek mermi kullanılan eğitim esnasında 2 subay hayatını kaybetti, bir subay yaralandı. 18 yaşındaki asker adayı, cinayete teşebbüs iddiasıyla tutuklandı.

Resmi Kyodo ajansı, poligonun Gifu Tren İstasyonu'nun 5 kilometre kuzeydoğusunda yer aldığını ve olayda sivil bir yaralanmanın yaşanmadığını bildirdi.

Gifu emniyet güçlerinden yapılan açıklamaya göre asker adayı, silahla saldırıyı itiraf etti.

ETİKETLER
Japonya
Sıradaki Haber
Ukrayna: Rusya'nın Odesa'ya saldırısında en az 3 sivil öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:10
İzmir'de 3,9 büyüklüğünde deprem
08:59
İstanbul'da TKP/ML operasyonu: 3 gözaltı
09:09
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 28 gözaltı
08:49
İstanbul'da 300 kilogram sahte altın ele geçirildi
08:44
Çin'den ABD'ye "temel çıkarlara ve güvenliğe zarar vermeme" uyarısı
08:33
Mersin'de zincirleme kaza: 7 yaralı
Gümüşhane’nin 'altın vadisi'
Gümüşhane’nin 'altın vadisi'
FOTO FOKUS
Ambulans helikopterle hastaneye taşınan çoban: Allah devletimize zeval vermesin
Ambulans helikopterle hastaneye taşınan çoban: Allah devletimize zeval vermesin
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ