Şirket tarafından salı günü açıklanan işten çıkarmalar, esas olarak California'daki ABD ofisini etkileyecek.

Netflix, iş kayıplarının şirketin gelirindeki düşüşten kaynaklandığını söyledi.

Şirketten yapılan açıklamada, "Bu değişiklikler, bireysel performanstan ziyade iş gereksinimleri tarafından yönlendiriliyor, bu da işleri özellikle zorlaştırıyor, çünkü hiçbirimiz böyle harika meslektaşlarımıza veda etmek istemiyoruz."

İşin hangi bölümlerinde iş kayıplarının görüleceği açıklanmadı, ancak Los Angeles Times işe alım, iletişim ve içerik departmanının etkilendiğini bildirdi.

Netflix, nisan ayında 2022'nin ilk üç ayında 200 bin abone kaybettiğini açıkladı ve önümüzdeki çeyrekte iki milyonun daha ayrılmasının beklendiği konusunda uyardı.

Haber, şirketin hisselerinin bir günde yüzde 35 düşmesiyle, bir yatırımcının çıkarılmasına yol açtı.

Şirket hisseleri şu anda önceki döneme göre yüzde 46 düşüşle 190 dolardan işlem görüyor.