Tolstoy salı günü yaptığı açıklamada , "Dışişleri Bakanlığı bu tür anlaşmaların bir listesini Devlet Dumasına gönderdi. Federasyon Konseyi [parlamentonun üst meclisi] ile birlikte bunları değerlendirmeyi ve daha sonra onlardan çekilmeyi teklif etmeyi planlıyoruz" dedi.

Başkan yardımcısı, "Rusya, Avrupa Konseyi'nden çekildi, şimdi bir sonraki adım, ülkemizle ilgili tüm yükümlülüklerini ihmal eden DTÖ ve DSÖ'den çekilmek" dedi.

Tolstoy, hükümetin Rusya'nın uluslararası yükümlülüklerini ve şu anda herhangi bir fayda sağlamayan ancak ülkeye doğrudan zarar veren anlaşmaları revize etmesinin beklendiğini de açıkladı.

Putin'den DTÖ talimatı

Nisan ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı devletler tarafından Rus şirketlerine getirilen "yasadışı" kısıtlamaların DTÖ kurallarına aykırı olduğunu söyleyerek, hükümete Rusya'nın örgütteki stratejisini 1 Haziran'a kadar güncellemesini istemişti.