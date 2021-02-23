Netanyahu'nun yolsuzluk davası seçimden sonra devam edecek
İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasında tanıklar, 23 Mart'ta yapılacak seçimlerden sonra dinlenecek.
Kudüs Bölge Mahkemesi, Binyamin Netanyahu'nun yargılandığı davada tanıkların dinlemesi sürecine 5 Nisan'da başlanacağını duyurdu.
Netanyahu'nun avukatları, yapılacak erken seçimleri "haksız şekilde" etkileyebileceği iddiasıyla İsrail Başbakanı hakkındaki davada sanıkların dinlenmesinin 23 Mart'tan sonraya ertelenmesi için bu ay başında mahkemeye başvurmuştu.
İsrail'de görevdeyken yargılanan ilk Başbakan
İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle dava açılmasını talep etmişti.
Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de, ikinci duruşması da 8 Şubat'ta Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmüştü.
Son kamuoyu yoklamalarına göre Netanyahu, koalisyon hükümetini kurmakta zorlanacak.
İsrail'de görevdeyken yargılanan ilk Başbakan olarak tarihe geçen Netanyahu'nun davası uzun sürecek.