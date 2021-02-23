İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) bağlı caminin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, caminin duvarına "İslam'a hayır, ülkenize dönün" yazıldı.

IGMG'den yapılan açıklamada, "Bu olay, Fransa'nın bugün içinde bulunduğu zararlı iklimi yansıtıyor" denildi.

Avrupa'nın en büyük camisi olacak

Eyüp Sultan Camii, inşaatı tamamlandığında Avrupa'nın en büyük camisi olacak.

Osmanlı mimarisine göre inşa edilen, 15 dönüm arazi üzerinde, 3 bin kişilik mescit, konferans salonları, okul, kütüphane, öğretmenler odası, restoran ve butiklerin yer alacağı külliyenin ayrıca 600 araç kapasiteli otoparkı ve bisiklet parkı da bulunacak.

44 metre yüksekliğinde çifte minaresiyle Strazburg'un dini, mimari ve kültürel çeşitliliğine renk katacak caminin ana kubbesi etrafında 27 küçük çapta kubbe de yer alıyor.