Meksika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede yaşayan 60 yaş ve üzeri göçmenlere Çinli firma Sinovac'ın geliştirdiği "CoronaVac" isimli aşı uygulanacak.

Göçmenlerden Sağlık Bakanlığının sitesine girerek COVID-19 aşısı kaydı yaptırmasını isteyen Bakanlık, sırayla herkesin aşılanacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetimi Direktörü Gabriela del Carmen, hükümetin COVID-19'a yakalanan göçmenleri yalnız bırakmadığını ve onları gözetim altında tuttuğunu söyledi.

En fazla can kaybının yaşandığı 3. ülke

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

Meksika 180 bin 107 kişi ile dünyada COVID-19 kaynaklı en fazla ölümün gerçekleştiği 3'üncü ülke olurken, vaka sayısında ise 2 milyon 41 bin 380 ile 13'üncü sırada yer alıyor.