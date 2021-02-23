İskenderiye Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, aralarında çocukların da bulunduğu aynı aileden 17 kişiyi taşıyan iki tekne Maryut Gölü'nde battı ve şu ana kadar 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, sahil güvelik ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

İki tekne, genellikle akşam yemeği için bedevilerin kullandığı küçük bir adadan dönüşte battı.

Gölde arama çalışmaları devam ediyor.