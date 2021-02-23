Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 01:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mısır'da balıkçı tekneleri battı: 7 ölü
[Harita: TRT Haber]
Mısır'ın Maryut Gölü'nde toplam 17 kişiyi taşıyan iki balıkçı teknesi battı. İlk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi.
İskenderiye Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, aralarında çocukların da bulunduğu aynı aileden 17 kişiyi taşıyan iki tekne Maryut Gölü'nde battı ve şu ana kadar 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Olay yerine çok sayıda ambulans, sahil güvelik ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
İki tekne, genellikle akşam yemeği için bedevilerin kullandığı küçük bir adadan dönüşte battı.
Gölde arama çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Mısır
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