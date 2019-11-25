İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun başkanlığını yaptığı Likud Partisi, 6 hafta içinde başkanlık için hazırlık seçimleri yapacak.

Likud Partisinde Netanyahu’nun rakibi ve İsrail parlamentosu (Knesset) üyesi Gideon Sa'ar, sosyal medya sitesi Twitter’daki hesabından, “Başbakan’ın parti başkanlığı için hazırlık seçimlerinin yapılmasına onay vermesini” sevinçle karşıladığını açıkladı.

İsrail’de nisan ayında, daha sonra ise eylül ayında gerçekleştirilen seçimlerde ne Netanyahu ne de rakibi Mavi-Beyaz İttifakının lideri Banny Gantz, hükümeti kurabilecek milletvekili sayısına ulaşabilmişti.

Netanyahu hakkında dava açıldı

Hükümet kurma çalışmalarında da iki lider başarısız olmuş, Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, hükümet görevini parlamentoya devretmişti.

Ülke büyük bir siyasi istikrarsızlık yaşarken, Binyamin Netanyahu hakkındaki “yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma” suçlamaları nedeniyle Başsavcı Avichai Mandelblit, dava açma kararı almıştı.

İşte, Netanyahu’nun başkanlığını yaptığı Likud Partisinde başkanlık seçimleri yapılacağı haberleri de Başsavcı Mandelblit’in kararının hemen ardından İsrail basınında yer almaya başladı.

Kaynak: Reuters