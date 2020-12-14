Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 18:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Netanyahu kendisini karantinaya aldı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
İsrail Başbakanı Netanyahu, koronavirüs testi pozitif çıkan biriyle temas ettiği için kendisini karantinaya aldı.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, “Başbakan Netanyahu, Kovid-19 testi pozitif çıktığı kesinleşen biriyle temas halinde olduğu tespit edildikten sonra, cuma gününe kadar karantinaya girecek" denildi.
Açıklamada, Netanyahu'nun dün ve bugün COVID-19 testi yaptırdığı ve sonucunun negatif çıktığı belirtilirken, temas ettiği kişinin kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.
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