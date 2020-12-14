Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 17:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hasan Ruhani: Erdoğan'ın İran'a hakaret kastı taşıması uzak bir ihtimal
[İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani / Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İran'ın toprak bütünlüğüne ya da halkına hakaret kastı taşımasını uzak bir ihtimal olarak görüyorum" açıklamasını yaptı.
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Etiketler: İran Recep Tayyip Erdoğan
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