Eyaletlerin yaptığı oylama sonrasında 2'nci aşama olarak öne çıkan Seçiciler Kurulu seçimlerine, delegeler, başkan ve başkan yardımcısı için oylarını kullanacak.

Oylamada, Seçiciler Kurulunda 306 delegesi bulunan Joe Biden'ın başkanlığının resmi olarak tescil edilmesi bekleniyor.

Seçiciler Kurulu oylama sonuçları, eyalet valilerince onaylanarak başkent Washington'a gönderilecek.

Söz konusu sonuçlar, 6 Ocak’ta ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in başkanlığında yapılan bir Kongre oturumunda, tekrar onaylanmak üzere alınacak.

3 Kasım'dan Biden galip ayrılmıştı

Ülkede, 3 Kasım'da yapılan 59'uncu Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre, 306 delegeyle Joe Biden kazanmış, ABD Başkanı Donald Trump ise 232 delegede kalmıştı.

ABD'deki başkanlık seçimlerinde "Seçiciler Kurulu" adı verilen sistemde, her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege bulunuyor.

Seçmenler, sandıkta doğrudan başkan adayına değil eyaletin Seçiciler Kurulu üyelerine oy veriyor.

Eyalette en fazla oyu hangi parti alırsa, o partinin önceden belirlenen delegeleri daha sonra ABD'nin başkanı ve başkan yardımcısını resmen seçiyor.

538 sayısının yarıdan 1 fazlasına, yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.