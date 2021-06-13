Gelecek Var ile Yamina partilerinin öncülüğünde kurulan koalisyon hükümetinin Meclis'te güven oyu almasıyla 12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi.

İkindi saatlerinden itibaren Batı Kudüs’teki İsrail meclisi önünde toplanan kalabalık uzun bir süre devam eden güven oylaması oturumu boyunca bazen Netanyahu karşıtı, bazen de yeni hükümete destek sloganı attı.

Akşama doğru yoğunlaşan kalabalık, güven oylamasının sonucunu bekledi.

Bu sırada küçük bir gruptan oluşan Netanyahu destekçileri ise daha fazla beklemeden meclis önünden ayrıldı.

Güven oylamasının sonucunun açıklanması sonrası, alandaki kalabalık büyük bir coşkuyla Netanyahu döneminin sona ermesini kutladı.

Uzun süre yeni hükümetin güvenoyu almasını kutlayan gruptakiler daha sonra dağıldı.

Netanyahu dönemi sona erdi

Yapılan oylama sonucu, 120 sandalyeli Mecliste 60 milletvekilinin desteğiyle koalisyon hükümeti güven oyu almış oldu.

Bennett-Lapid koalisyonun güven oyu almasıyla Mart 2009'dan bu yana başbakanlık görevini yürüten Netanyahu dönemi sona erdi.

- Bennett yeni başbakan olacak

Koalisyon hükümetinin güven oyu almasıyla Netanyahu'dan boşalacak koltuğa Yamina lideri Bennett oturacak.