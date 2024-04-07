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Dünya
AA 07.04.2024 17:28

Netanyahu: Gazze'deki İsrailli esirler serbest bırakılmadan ateşkes olmaz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirler salıverilmeden ateşkesin mümkün olmayacağını söyledi.

Netanyahu: Gazze'deki İsrailli esirler serbest bırakılmadan ateşkes olmaz
[Fotograf: Reuters]

Netanyahu, kabine toplantısı öncesinde İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların altı ayı doldurmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Netanyahu, "bütün esirler geri getirilene, Refah dahil tüm Gazze Şeridi'nde Hamas ortadan kaldırılana ve Gazze bir daha İsrail için tehdit oluşturmayana kadar" savaşa devam edecekleri mesajını yineledi.

Esir takasına ilişkin anlaşmayı İsrail'in değil Hamas'ın engellediğini iddia eden Netanyahu, uluslararası topluma Gazze'deki İsrailli esirler geri dönmeden ateşkesin mümkün olmayacağını ilettiğini söyledi.

Netanyahu, ayrıca 7 Ekim'den sonra İsrail'e yönelik saldırılar düzenleyen "Hamas, Hizbullah, Husiler, Irak ve Suriye'deki milisler gibi vekil güçlerin arkasında İran'ın olduğunu" bütün dünyanın gördüğünü ifade etti.

Netanyahu üzerinde baskı artıyor

Başbakan Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerden dolayı Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich dahil olmak üzere Netanyahu hükümetinin üst düzey isimleri, esirlerin İsrail'in birinci önceliği olmaması gerektiğini ve Hamas'ı yok etmenin daha önemli olduğunu savunuyor.

Sosyal medyada Netanyahu destekçileri tarafından saldırıya uğradıklarını iddia eden bazı esir yakınları, esirlerin salıverilmesi için hükümete çağrıda bulundukları gösterilerde fiziksel saldırıya uğradıklarını da belirtmişti.

İsrail makamlarına göre, Gazze Şeridi'nde, bazıları hayatta bazıları ölü 136 kadar İsrailli esir bulunuyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esir sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu

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