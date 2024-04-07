İsrail heyeti, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerinin yeni turu için Kahire'ye gidiyor

İsrail merkezli "Walla" sitesine konuşan iki üst düzey yetkiliye göre, İsrail heyetinin, Katar, Mısır ve ABD öncülüğünde yeniden başlaması beklenen görüşmelere katılma kararı savaş kabinesinde alındı.

Savaş kabinesi, Gazze'de ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmanın sağlanması için İsrail müzakere ekibinin yetki alanını genişletmeye karar verdi.

Mossad Direktörü Barnea, Şin-Bet Direktörü Bar, İsrail ordusunda kayıp kişiler ve esirlerden sorumlu komutan Nitzan Alon bu akşam Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD dış istihbarat teşkilatı CIA Direktörü Bill Burns ve Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil ile görüşmek üzere Kahire'ye gidecek.

İsrailli üst düzey yetkili, İsrailli heyetin görevinin arabulucuların teklifini değerlendirmek ve kabineyi bilgilendirmek olduğunu söyleyerek, "Onların görevi geri gelip ne olacağını söylemektir." dedi.