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Dünya
AA 07.04.2024 16:46

Kassam Tugayları, İsrail ordusuna "Gazze'nin sokaklarında yanacağı" uyarısında bulundu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail işgal güçlerine "Gazze'nin sokaklarında yanacağı" uyarısı yaptı.

Kassam Tugayları, İsrail ordusuna "Gazze'nin sokaklarında yanacağı" uyarısında bulundu
[Fotograf: AA]

Kassam Tugaylarının sosyal medya hesabından yapılan görüntülü açıklamada, "Gazze sokaklarına girebilirsiniz ancak savaşçılarımızın yılmaz kararlılığıyla her defasında sokaklarda yanacaksınız." ifadelerine yer verildi.

Açıklama metninin yanı sıra Kassam Tugaylarının İsrail askerleriyle çatışması ve İsrail ordusuna ait askeri araçların imha edilmesi görüntüleri paylaşıldı.

Kassam Tugayları, dün Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde 14 İsrail askerinin yakın mesafeden etkisiz hale getirildiğini ve çok sayıda İsrailli askerin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail ordusu Han Yunus'tan çekildi

Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun yaklaşık dört aydır karadan işgale devam ettiği Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinden çekildiği belirtilmişti.

Açıklamada, ordunun Han Yunus'taki saldırıları yürüten 98. Komando Tümeninin bölgedeki görevini tamamladığı kaydedilmişti.

Tümenin Gazze Şeridi'nden dün gece tamamen çekildiği aktarılan açıklamada, sadece Nahal Tugayının Gazze Şeridi'nde kalmaya devam edeceği ifade edilmişti.

İsrail medyasına göre, Gazze’deki sivillerin bölgenin kuzeyine dönmesini engellemek için Nahal Tugayı bölgede kalacak.

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