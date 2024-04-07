Az Bulutlu 17.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.04.2024 14:47

İsrail askerleri, Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı, 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınanların sayısı 8 bin 100'e yükseldi.

İsrail askerleri, Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin gözaltına aldığı Filistinlilerin durumuna ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

İsrail'in gece saatlerinden itibaren 15 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedilen açıklamaya göre, 7 Ekim sonrasında Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 8 bin 100'e çıktı.

Gözaltıların Kudüs, El-Halil, Beytüllahim, Ramallah ve Cenin'de yapıldığı kaydedilerek, İsrail tarafından daha önce de gözaltına alınan iki Filistinli Liyan Nasır ve Liyan Kayid'in yanı sıra bir çocuğun daha gözaltına alındığı bilgisine yer verildi.

7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

ETİKETLER
İsrail Batı Şeria
Sıradaki Haber
Gürcistan'da atış poligonunda patlama: 2 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:10
Norveç polisi camilere yönelik tehditlerin artması sonucu silahlandı
15:07
İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan çekildiğini duyurdu
15:03
Yanan gece kulübünün bulunduğu binada çalışmalar sürüyor
14:55
Edirne'de 1 milyon 735 bin makaron ele geçirildi
14:49
THY ilk çeyrekte yolcu sayısını artırdı
14:19
Şizofreni hastası 4 polisi yaraladı
Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi'nden, ülkesinin sofralarını süsleyen geleneksel iftar menüsü
Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi'nden, ülkesinin sofralarını süsleyen geleneksel iftar menüsü
FOTO FOKUS
Bursa'da başıboş köpek dehşeti kamerada
Bursa'da başıboş köpek dehşeti kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ