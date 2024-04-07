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Dünya
AA 07.04.2024 13:05

BM: Gazze’deki durum tek kelimeyle felaket

Birleşmiş Milletlerin (BM) işgal altındaki Filistin Bölgesi İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, 6 aydır devam eden İsrail saldırılarının hedefindeki Gazze'deki insani durumun "tek kelimeyle felaket" olduğunu belirtti.

BM: Gazze’deki durum tek kelimeyle felaket
[Fotograf: Reuters]

McGoldrick, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail saldırıları altındaki Gazze'deki insani duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gazze nüfusunun yarısının muhtemel bir kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten McGoldrick, Gazzeli çocuklar arasındaki yetersiz beslenme sorununun daha önce görülmemiş seviyelere ulaştığının altını çizdi.

Uluslararası toplumun 7 Ekim 2023’ten bu yana "akıl almaz acılarla" boğuşan Gazze halkına yardımlarını artırmaya hazır olduğunu ifade eden McGoldrick, ancak bunun için İsrail’in engelsiz ve güvenli insani erişime izin vermesinin gerektiğini vurguladı.

Ayrıca McGoldrick, İsrail'in bölgeye gidecek insani yardımlara kolaylık sağlama yönündeki taahhütlerinin memnuniyet verici olduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 3 Nisan'da yaptığı açıklamada, Gazze'de, Ekim 2023'ten bu yana 27 çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtmişti.

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