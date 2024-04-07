İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 33 bin 175'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 184 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 38 Filistinli daha hayatını kaybetti, 71 Filistinli yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 33 bin 175’e, yaralı sayısı da 75 bin 886’ya yükseldi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurguladı.