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Dünya
AA 07.04.2024 15:03

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan çekildiğini duyurdu

İsrail ordusu, yaklaşık dört aydır kara saldırısına devam ettiği Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan çekildiğini açıkladı.

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan çekildiğini duyurdu
[Temsili fotoğraf: Reuters]

Ordu Sözcülüğünün yaptığı açıklamaya göre, ordunun Han Yunus'taki saldırıyı yürüten 98. Komando Tümeni bölgedeki "görevini" tamamladı.

Tümenin Gazze Şeridi'nden dün gece tamamen çekildiği aktarılan açıklamaya göre, sadece Nahal Tugayı Gazze Şeridi'nde kalmaya devam edecek.

İsrail medyasına göre, Gazze’deki sivillerin bölgenin kuzeyine dönmesini engellemek için Nahal Tugayı bölgede kalacak.

Öte yandan, Haaretz gazetesinin haberine göre, Han Yunus'tan çekilme altı aydır İsrail'in Gazze'de yürüttüğü saldırılar nedeniyle yerinden edilerek Refah'a sığınan Filistinlilerin evlerine dönmesine olanak tanıyacak.

Habere göre, Han Yunus'taki istihbarat ve saldırı faaliyetlerinin tamamlanması nedeniyle çekildiğini bildiren ordu, çekilmenin, ABD'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan talebinin sonucu olduğu iddiasını reddetti.

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