Netanyahu: Biden'a Yahudi yerleşim birimlerinde inşaatı durdurma sözü vermedim

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada Netanyahu'nun böyle bir vaatte bulunmadığı vurgulanarak, "Haberlerin aksine yerleşim yerlerinde inşaatlar durmadı ve durmayacak" ifadelerine yer verildi.

İsrail'in İbranice yayın yapan "Walla News" haber sitesi, Netanyahu'nun dün Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde Yahudi yerleşim yerlerindeki inşaatın 2023'ün sonuna kadar durdurulması konusunda söz verdiğini iddia etmişti.

Netanyahu ile Biden, yaklaşık 4 ay aranın ardından telefonla görüşürken, yasa dışı yerleşim birimlerindeki artış ve İsrail'deki tartışmalı yargı reformu konuları ele alınmıştı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'nın 22 Haziran'da yaptığı açıklamaya göre, Netanyahu hükümeti bu tarih öncesindeki 7 ay içinde Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerine 13 bin konutun daha inşa edilmesine onay verdi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yaklaşık 300 yasa dışı ve kaçak yerleşim yerinde 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.