Biden, Netanyahu ile yasa dışı yerleşim yerleri ve yargı reformu konusundaki endişelerini görüştü

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Biden'ın, bugün İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesine değinen Kirby, liderlerin küresel ve bölgesel konuları görüştüğünü bildirdi.

Kirby, İsrail-Filistin konusunda Biden'ın, iki devletli bir çözümün uygulanabilirliğini sürdürmek ve Batı Şeria'daki güvenlik durumunu iyileştirmek için önlemler alınması gerektiğine vurgu yaptığını aktardı.

Biden'ın bu kapsamda İsrail'in, Filistinlilerin geçim kaynaklarını desteklemek için yeni adımlar atmaya istekli olmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Kirby, Filistin'in de Cenin ve Batı Şeria'nın diğer bölgelerinde güvenliği yeniden sağlamak için "umut verici adımlar atmasını" da takdir ettiğini söyledi.

Kirby, Biden'ın İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim birimlerinin artmasıyla ilgili endişelerini de dile getirdiğini aktararak tüm tarafları daha fazla tek taraflı adımlar atmaktan kaçınmaya çağırdığını bildirdi.

Liderlerin mümkün olan en kısa sürede Akabe ve Şarm eş-Şeyh'teki formatta bir toplantı düzenlemek hedefiyle bölgesel ortaklarla istişare etme konusunda anlaştıklarını kaydeden Kirby, bölgesel "normalleşme" adımlarını da görüştüklerini ifade etti.

"Yargı reformu konusundaki endişelerimiz hala geçerli"

Kirby, Biden'ın, İsrail'deki tartışmalı yargı reformu konusunda da mümkün olan en geniş uzlaşının sağlanmasına duyulan ihtiyaç ve demokratik değerlere vurgu yaptığını anlattı.

Biden ve Netanyahu'nun bu yıl içinde bir araya gelmeye karar verdiklerini belirten Kirby, diğer yandan, ikilinin telefon görüşmesinin ve bir araya gelecek olmasının, yargı reformuyla ilgili ve Netanyahu'nun kabinesindeki bazı üyelerinin "aşırılık yanlısı faaliyetleri" hakkında "daha az endişeli oldukları anlamına gelmediği" mesajını verdi.

"Bu endişelerimiz hala geçerli" diyen Kirby, bu konuda demokrasi, diyalog ve diplomasinin önemine vurgu yaptı.

Biden ve Netanyahu'nun İran'a karşı attıkları adımlar konusunda da istişarelerde bulunduğunu anlatan Kirby, Biden'ın İsrail'in güvenliğine verdiği destek ve İsrail vatandaşlarına yapılan son "terör eylemlerini" kınadığını sözlerine ekledi.