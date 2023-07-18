Açık 24.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.07.2023 21:33

Ukrayna Dışişleri Bakanı: Ülkeler Rusya olmadan tahıl ihracatını görüşüyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna ve başka ülkelerin Rusya olmadan tahıl ihracatını sürdürmek için görüşmeler yürüttüğünü duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı: Ülkeler Rusya olmadan tahıl ihracatını görüşüyor
[Fotograf: Reuters]

Kuleba, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) binasında basına açıklamada bulundu.

Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı sonlandırmasının ardından Ukrayna tahılının küresel pazarlara ulaştırılmasının önem taşıdığına işaret eden Kuleba, bunun için "siyasi iradenin" gerekli olduğunu söyledi.

Bakan Kuleba, bunun kolay bir durum olmadığını vurgulayarak, "Rusya, anlaşmadan çekildi. Türkiye, BM ve Ukrayna ya da başka ülkeler ya mevcut çerçeveyi kullanabilir ya da yeni bir girişim ortaya koyabilir. Tabii en büyük sorun, Rusya'nın tahıl taşıyan bir gemiyi vurma ihtimali. Tüm seçenekler görüşülüyor" ifadesini kullandı.

Mevcut durumun sürdürülemeyeceğine dikkati çeken Kuleba, "Risk almak zorundayız ve Rusya olmadan da devam edebileceğimizi gösterebilmeliyiz" dedi.

Kuleba, bazı BM üyesi ülkelerin, Ukrayna'ya silah verilmesinin savaşı tetiklediği düşüncesine ilişkin Ukrayna'ya silah verilmemesinin ülkenin savaşı kaybetmesi ve savunmasız kalması anlamına geleceğine işaret etti.

ETİKETLER
Ukrayna Rusya
Sıradaki Haber
İspanya, Ukrayna'ya haftaya 4 Leopard tankı göndereceğini açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:41
İsrail: Hava kuvvetlerinde görevli 161 üst düzey subay ve komutan görevi bıraktı
22:39
ABD Savunma Bakanı: ABD askeri isteyerek ve izinsiz olarak Kuzey Kore sınırını geçti
22:06
ABD'nin Meksika sınırında düzensiz göçmenlere yaptığı muamele gündem oldu
22:02
Johnson & Johnson, ilaç fiyatı baskıları nedeniyle ABD yönetimine dava açtı
22:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti
22:00
Güney Afrika Cumhurbaşkanı: Putin'i tutuklamak Rusya'ya savaş ilanı olur
Çanakkale'deki orman yangınının zarar verdiği alanlar helikopterden görüntülendi
Çanakkale'deki orman yangınının zarar verdiği alanlar helikopterden görüntülendi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani'ye Togg hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani'ye Togg hediye etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ