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Dünya
AA 18.07.2023 21:14

Kuzey Kore'den Güney'e kaçanların sayısı yılın ikinci çeyreğinde arttı

Kuzey Kore'den Güney'e kaçan kişilerin sayısının yılın ikinci çeyreğinde neredeyse 2 katına çıktığı aktarıldı.

Kuzey Kore'den Güney'e kaçanların sayısı yılın ikinci çeyreğinde arttı

Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore'den kaçarak Güney Kore'ye gelen kişiler hakkında Güney Kore Birleşme Bakanlığının yayımladığı rapor, Kuzey Kore'den Güney'e kaçanların sayısının, yılın ilk çeyreğine oranla neredeyse 2 katına çıktığını ortaya koydu.

Nisan-haziran döneminde Güney Kore'ye kaçan kişi sayısının 65 olduğu ifade edilen raporda, yılın ilk çeyreğinde bu sayının yalnızca 34 olduğu kaydedildi.

Rapor, 2022'ye kıyasla bu yılın ilk yarısında Güney Kore'ye kaçanların yaklaşık 5 katına çıktığını gösterirken, Kuzey'den kaçan toplam kişi sayısının 33 bin 981'e çıktığı belirtildi.

Kuzey'den Güney'e üçüncü bir ülkeden kaçanların daha fazla olmasına karşın direkt olarak geçiş yapanların sayısının da "oldukça fazla" olduğu ifade edildi.

Kuzey Kore'nin Kovid-19 sırasında aldığı katı sınır tedbirleri nedeniyle kaçan kişi sayısında gözle görülür bir düşüş olmuştu. Önceki yıllarda 3 bin civarında seyreden bu sayı, 2019'a gelindiğinde yaklaşık 1167'ye düşmüş, 2022'de ise 59 olarak kaydedilmişti.

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