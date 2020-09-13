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Nepal’de toprak kayması: 6 ölü, 26 kayıp
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Nepal’de şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi kayboldu.
Nepal hükümetinden yapılan açıklamaya göre, başkent Katmandu’nun 120 kilometre doğusundaki 3 köyde etkili olan sağanak heyelana yol açtı.
Evlerin toprak altında kaldığı bölgede başlatılan kurtarma çalışmalarda 6 kişinin cesedine ulaşıldı, 26 kişi ise kayıp.
İçişleri Bakanlığının paylaştığı bilgilere göre ülkede bu yıl şiddetli yağışlar nedeniyle kaydedilen ölü sayısı 351’e ulaştı.
Ülkede muson sezonunda görülen sağanak eylül ayında sona eriyor.
Etiketler: toprak kayması nepal heyelenSon Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 10:50
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