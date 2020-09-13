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Brezilya'da 814 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Brezilya'da koronavirüs (COVID-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 814 artarak 131 bin 210'a çıktı.
Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre COVID-19 vaka sayısı 33 bin 523 artarak 4 milyon 315 bin 687’ye yükseldi.
Virüsü atlatanların sayısı ise 3 milyon 553 bin 421 olarak kayda geçti.
Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en fazla vakanın görüldüğü 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.
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