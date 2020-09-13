Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre COVID-19 vaka sayısı 33 bin 523 artarak 4 milyon 315 bin 687’ye yükseldi.

Virüsü atlatanların sayısı ise 3 milyon 553 bin 421 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en fazla vakanın görüldüğü 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.