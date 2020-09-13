Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 94 bin 372 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Eylül başından bu yana üst üste rekor günlük vaka artışlarının kaydedildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 754 bin 356’ya çıktı.

Nüfusu 1,3 milyarı aşan Hindistan'da şimdiye kadar virüs bulaşan 3 milyon 702 bin 595 kişi iyileşti.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, toplam vaka sayısında 2'nci, toplam can kaybı sayısında 3'ncü ülke konumunda.