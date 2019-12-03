Dünya
Nepal'de arazi aracı nehre yuvarlandı: 14 ölü03 Aralık 2019 Salı 14:43 - Son Güncelleme 03 Aralık 2019 Salı 14:45
Asya ülkesi Nepal'de dağ yolunda arazi aracının nehre yuvarlanması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.
[Grafik: TRT Haber]
Japon ajansı Kyodo'daki habere göre, başkent Katmandu'nun 180 kilometre kuzeybatısında Himalaya Dağları'nın eteğindeki Baglung bölgesinde meydana gelen kazada, kavşağı dönerken kontrolden çıkan arazi aracı 300 metre aşağıdaki Badigad Nehri'ne yuvarlandı.
Kazada, araçtaki 14 kişi hayatını kaybetti, 1 yolcu ise kayboldu.
Kaynak: AA