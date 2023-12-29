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Dünya
AA 29.12.2023 11:46

Nepal'de 72 kişinin öldüğü uçak kazasına "elektriğin yanlışlıkla kesilmesi" neden oldu

Nepal'de hükümet tarafından atanan müfettişlerce hazırlanan rapor, 72 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının, "pilotların uçağın elektriğini yanlışlıkla kesmesi" sonucunda ortaya çıkan komplikasyonlardan meydana geldiğini ortaya koydu.

Nepal'de 72 kişinin öldüğü uçak kazasına "elektriğin yanlışlıkla kesilmesi" neden oldu
[Fotograf: Reuters]

Nepal'de hükümetin uçak kazalarını incelemek için atadığı 5 üyeden oluşan komisyon, başkent Katmandu'dan Pokhara'ya gitmek üzere havalanan Yeti Hava Yollarına ait "ATR 72" tipi yolcu uçağının düşmesine ilişkin nihai raporu yayımladı.

Kazanın "hem insan hatası hem de dikkat eksikliğinden" kaynaklandığı bildirilen rapora göre, kazanın en olası nedeninin, uçuş esnasında pilotların "elektriği yanlışlıkla kesmesi" ve sonrasında meydana gelen komplikasyonlar olduğu belirtildi.

Raporda ayrıca uçağın bakımının uygun şekilde yapıldığı, herhangi bir kusurunun bulunmadığı ve kokpit ekibinin de ülkedeki Sivil Havacılık İdaresinin yönetmeliklerine göre seçildiği kaydedildi.

Yeti Hava Yollarına ait "ATR 72" tipi yolcu uçağı, 15 Ocak'ta Seti Nehri Vadisi yakınında düşmüş, 72 kişi hayatını kaybetmişti.

Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal, kazanın soruşturulması için 5 kişilik komisyon kurulmasına karar verirken, ülke genelinde 1 günlük "ulusal yas" ilan etmişti.

Uçağın karakutusu 16 Ocak'ta bulunmuş ve incelenmesi için Fransa'ya gönderilmişti.

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