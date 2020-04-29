Haber Giriş: Kaynak: AA
NATO'dan İyon Denizi'nde kaybolan helikoptere ilişkin açıklama
[Fotoğraf: AA]
NATO, komutasında görev yapan savaş gemisi üzerindeki bir helikopterle ilgili kaza olduğunu doğruladı.
Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'ndan (SHAPE) Albay Juanita Chang, arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğünü kaydetti.
Ulusal uyarı sistemlerinin de devreye sokulduğunu aktaran Chang, "NATO komutasında görev yapan savaş gemisi üzerindeki bir helikopterle ilgili kaza olduğunu teyit ediyorum" ifadesini kullandı.
Yunan devlet televizyonu ERT, Kefalonya Adası’nın batısında NATO bünyesinde görev yapan Kanada birliklerine ait bir helikopterin düştüğünü duyurmuştu.
Etiketler: nato iyon deniziSon Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 23:48
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