Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 21:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
NATO'dan 13 masum vatandaşın şehit edilmesine kınama
[Fotoğraf: Reuters]
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Irak'ın kuzeyinde Gara'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen 13 masum vatandaşa yönelik saldırıyı kınadığını söyledi. Türk halkına başsağlığı diledi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, video konferans yöntemiyle yapılan iki günlük NATO Savunma Bakanları Toplantısının ilk günkü oturumunun ardından basın toplantısı düzenledi.
Irak'ın kuzeyinde 13 masum vatandaşın terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Stoltenberg, Türkiye'ye başsağlığı dileğini iletti.
Stoltenberg, katliamın sorumlularını en güçlü şekilde kınadığını vurgulayarak, "Müttefikler, Savunma Bakanlarının bugünkü toplantısında başsağlığı dileklerini iletti. Müttefikler Türk halkıyla dayanışma içindedir" dedi.
Etiketler: NATO PKK/YPG Şehit Terör Örgütü
Sıradaki Haber
Türk SİHA'ları dünyanın yakın takibinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz