NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 5'inci gününde, Ukrayna'ya verilecek desteğe ilişkin sosyal medyadan yeni bir mesaj yayımladı.

Buna göre Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşerek, onu Ukrayna halkının ve silahlı kuvvetlerinin cesaretinden dolayı takdir etti.

NATO yetkilisi, müttefiklerin Ukrayna'ya hava savunma sistemleri, anti-tank silahları ile insani ve finansal yardımları artıracağını belirtti.