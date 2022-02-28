Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 12:22Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
NATO ülkeleri Ukrayna'ya silah desteğini artırıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefiklerin Ukrayna'ya hava savunma sistemleri, anti-tank silahları ile insani ve finansal yardımları artıracağını duyurdu.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 5'inci gününde, Ukrayna'ya verilecek desteğe ilişkin sosyal medyadan yeni bir mesaj yayımladı.
Buna göre Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşerek, onu Ukrayna halkının ve silahlı kuvvetlerinin cesaretinden dolayı takdir etti.
NATO yetkilisi, müttefiklerin Ukrayna'ya hava savunma sistemleri, anti-tank silahları ile insani ve finansal yardımları artıracağını belirtti.
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