Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 06:18Son Güncelleme: Kaynak: BBC
NATO: Ukrayna'nın işgalinde 7 bin ila 15 bin Rus asker öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Üst düzey bir NATO yetkilisi, Ukrayna'nın işgalindeki bir aylık süreçte, 7 bin ila 15 bin Rus askerinin öldüğünü söyledi.
Üst düzey bir NATO yetkilisi, AP News'e yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 7 bin ila 15 bin Rus askerinin öldüğünü söyledi.
Yetkili, çatışmalarda 30 bin ila 40 bin Rus'un öldürüldüğünü veya yaralandığının düşünüldüğünü de sözlerine ekledi.
Rusya, 500 askerinin öldüğünü söylediği 2 Mart'tan bu yana resmi bir ölü sayısı sağlamadı.
Rusya Afganistan'da 10 yıllık sürede 15 bin asker kaybetti.
Ukrayna cumhurbaşkanı ise yaklaşık iki hafta önce bin 300 Ukrayna askerinin öldüğünü duyurmuştu.
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