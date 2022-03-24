Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkedeki siyasi partilerin temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuştu.

Dibeybe, siyasi parti temsilcilerinden Ulusal Birlik Hükümeti’ni desteklemelerini ve ülkede demokratik siyasi rekabet yaratmalarını istedi.

Seçimlere gidecek süreç için "Halka Güvenin Teslimi" adını verdikleri plan oluşturduklarını belirten Dibeybe, "Seçimler zamanında yapılmalı. Bu açıdan siyasi partiler halkın seçimlere olan güveninin yeniden kazandırılmasında önemli rol üstleniyor" dedi.

Dibeybe, 2 Şubat’ta yaptığı konuşmada, ülkede genel seçimlerin Haziran 2022'de yapılmasının planlandığını açıklamıştı.