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Dünya
AA 07.06.2023 17:04

NATO-Ukrayna Komisyonunda Kahovka Barajı görüşülecek

NATO-Ukrayna Komisyonu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığında yarın toplanacak.

NATO-Ukrayna Komisyonunda Kahovka Barajı görüşülecek
[Fotograf: Reuters]

NATO üyesi ülkelerin büyükelçilerinin katılacağı toplantıda, Ukrayna'daki gelişmeler ve Kahovka Barajı'nın vurulması ele alınacak.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in başkanlığındaki toplantıya, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, video konferans yöntemiyle bağlanacak.

Yakın tarihin "patlatılan" barajları
Yakın tarihin "patlatılan" barajları

Stoltenberg, sosyal medyadaki açıklamasında, Kuleba ile barajın vurulmasını konuştuğunu, barajın yıkılması nedeniyle binlerce kişinin yerinden olduğunu ve Ukrayna'nın bir çevre felaketiyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Ukrayna'nın güneyindeki Herson bölgesinde Rusların kontrol ettiği Kahovka Barajı ve hidroelektrik santralinin dün bombalarla vurulduğu duyurulmuştu. Bölgenin, su baskını nedeniyle büyük bir çevre felaketiyle karşı karşıya olduğu açıklanmıştı. Ukrayna ve Rusya, barajın vurulması konusunda birbirlerini suçlayan açıklamalar yapmıştı.

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