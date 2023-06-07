Miçotakis: Türk hükümeti güçlü ve istikrarlı

Eski Yunanistan Başbakanı ve Yeni Demokrasi Partisi lideri Kiryakos Miçotakis, devlet kanalı ERT’nin ana haber bültenine konuk oldu.

Miçotakis, 25 Haziran’da ülkesinde yapılacak ikinci tur seçimler ve Türkiye ile ilişkilerin geleceğini değerlendirdi.

Türkiye’de güçlü ve istikrarlı bir hükümetin olduğunu vurgulayan Miçotakis, Yunanistan’da ise seçim sistemi sebebiyle geçici bir hükümetin bulunduğuna işaret etti.

"Türkiye örnek alınmalı"

Türkiye’nin örnek alınması gerektiğini söyleyen Yeni Demokrasi Partisi lideri, bunun yolunun seçim sisteminin değiştirilmesinden geçtiğini öne sürdü.

Son aylarda Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde bir iyileşme olduğunu hatırlatan Miçotakis, bunu olumlu olarak değerlendirdiğini ifade etti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istiyorum"

Yeni Demokrasi Partisi lideri, ilerleyecekleri yol haritasını yeniden belirlemek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istediğini bir kez daha tekrarladı.

Yeniden Başbakan olması halinde, bu görüşmeyi temmuz ayında Litvanya'da düzenlenecek NATO Zirvesi’nde yapmaya çalışacağını söyledi.

Göçmen konusuna da değinen Miçotakis, Meriç'te son dönemde artan yasa dışı göçmen hareketliliğinin arkasında Türkiye'nin etkisi olduğunu düşünmediğini söyledi.