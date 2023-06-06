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Dünya
TRT Haber 06.06.2023 15:25

Yunan basını: Türkiye küresel güce dönüşüyor

Yeni dönemde Türkiye-Yunanistan ilişkileri nasıl bir yol izleyecek? Yunan basını bu sorunun yanıtını arıyor. 'To Vima' gazetesi, 2 senaryoyu öne çıkardı. İ-eidiseis haber sitesi ise "Türkiye, bölgesel bir güçten küresel bir güç merkezine dönüşüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Yunan basını: Türkiye küresel güce dönüşüyor
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim zaferinin ardından, Yunan basınının gündeminde iki ülke ilişkileri var.

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden To Vima, iki senaryoyu sayfasına taşıdı.

İlk senaryoya göre Erdoğan, Yunanistan-Türkiye arası diyaloğu başlatacak.

Habere göre bu, iki ülke arasında gerginliğe yol açan sorunları çözmese de ilişkilerde daha olumlu bir tavır olacak.

"Miçotakis NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istiyor"

Diğer senaryoya göreyse iki ülke ilişkileri belirsiz seyredecek, hem sakinlik hem de gerilim hakim olacak.

Haberde, Yeni Demokrasi lideri Miçotakis'in 25 Haziran'daki seçimleri kazanması durumunda, temmuz ayında Litvanya'daki NATO Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istediği hatırlatıldı.

"Türkiye askeri ve diplomatik düzeyde etkinliğini artıracak"

Yunanistan'ın Türkiye ile diyaloğu sürdürmek için her türlü adımı atmaya kararlı göründüğü yorumu yapıldı.

Yunan haber sitesi İ-eidiseis Türkiye'nin bölgesel bir güçten küresel bir güç merkezine dönüştüğünü yazdı.

Haberde, "Ankara, askeri ve diplomatik düzeyde etkinliğini artıracak" ifadesi kullanıldı.

Türkiye’nin yeni kabinesindeki isimlerin de Türk politikasının tutarlılığının bir göstergesi olduğu belirtildi. 

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