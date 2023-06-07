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Dünya
AA 07.06.2023 15:09

İsviçre Eyaletler Konseyi ülkede üretilen silahların yeniden ihracına izin verilmesini kabul etti

İsviçre Parlamentosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Eyaletler Konseyinde İsviçre yapımı silahların yeniden ihracatına izin veren karar, 17'ye karşı 22 oyla kabul edilirken, 4 üye çekimser kaldı.

İsviçre Eyaletler Konseyi ülkede üretilen silahların yeniden ihracına izin verilmesini kabul etti

Açıklamada, "İsviçre'den savaş malzemesi satın alan ülkelerin, koşullara bağlı olarak, silahlı çatışmalara karışan ülkelere İsviçre yapımı silahların yeniden ihracına izin verilmelidir." ifadesi yer aldı.

Yeni kararın geriye dönük olacağı ve yeniden ihracat için yalnızca "insan haklarını ihlal etmeyen ve sivil nüfusa karşı silah kullanmayan hedef ülkelere" izin verileceği de kaydedildi.

Açıklamada, gelecekte İsviçre Federal Meclisi'nin silah ihracatı için vaka bazlı karar almak zorunda kalmayacağı da belirtildi.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından İsviçre yapımı silahların üçüncü ülkelere yeniden ihracatı gündeme geldi.

İsviçre'de Temsilciler Meclisi, geçen ay da İsviçre'nin Ukrayna'ya silah ihraç etme kurallarını gevşetmeyeceğine yönelik karar almıştı.

İsviçre baskı altında

Şubat 2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Bern hükümeti, Almanya, İspanya ve Danimarka'nın İsviçre'den satın alınan askeri teçhizatın Kiev'e yeniden ihraç edilmesine yönelik çeşitli taleplerini reddetti.

Bu konu, ülkede tarafsızlık ve silah ihracatı kurallarının gevşetilmesi gerektiği tartışmalarına yol açtı.

İsviçre'nin Davos kasabasında ocakta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda ve diğer uluslararası organizasyonlarda "politikalarını yeniden gözden geçirmesi" için Bern yönetimi üzerindeki baskının arttığı gözleniyor.

İsviçre, silahlarını satın alan ülkelerin bunları yeniden ihraç etmek için izin istemesini şart koşuyor.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset, tarafsızlık yasasının İsviçre silahlarının ihracatının yanı sıra yeniden ihracatını da yasakladığına işaret etmişti.

Berset, bu maddenin ortak ülkelerle imzalanan sözleşmelerin parçası olduğunu belirtmişti.

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