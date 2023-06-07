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Dünya
AA 07.06.2023 15:05

Kahovka Barajı bölgesinden tahliyeler sürüyor

Ukrayna'nın Herson bölgesinde, Kahovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) dün sabah vurulması sonucu Herson şehrinde sel baskınının olduğu yerlerde yaşayan siviller tahliye ediliyor.

Kahovka Barajı bölgesinden tahliyeler sürüyor
[Fotograf: AA]

Kahovka Barajı'nın vurulmasının ardından yaşanan sel nedeniyle Rus topçu saldırılarının devam ettiği Herson'un bazı semtlerindeki evlerin birinci katları ve depolar sular altında kaldı.

Sık sık patlama seslerinin de duyulduğu Herson'un bazı sokaklarında yüksek su seviyesi nedeniyle siviller teknelerle tahliye ediliyor.

Ukraynalı asker, polis ve gönüllülerin yardımlarıyla tahliye edilenlerin, bazı eşyalarını yanına aldıkları görüldü.

Tahliye sırasında evcil hayvanları da yanında getiren insanlar, güvenlik güçlerince belirlenen noktalarda bir araya getiriliyor.

Basın mensuplarının çalışmasına izin verildiği bölgedeki su seviyesi, bazı yerlerde 1,5 ile 2 metre arasında.

Bölgede devam eden sivil tahliyesinde görevli güvenlik yetkililerine göre su baskınının ardından ortaya çıkan mayın tehlikesinden dolayı insanların sadece bot ve tekne ile hareket etmesine izin veriliyor.

"Esir gibi ortada kaldık"

Evinin ilk katı sular altında kaldığı için bölgeden tekne ile kurtarılan Oksana Katyug, sel baskınının ilk dakikalarını anlattı.

Katyug, "Dün su baskını meydana geldi. Su önce yavaş yavaş, daha sonra da hızlı şekilde sokağa girmeye başladı. Bu nedenle birden eşyasız ve çaresiz, esir gibi ortada kaldık." dedi.

Askerlerin yardımıyla evinden güvenli bir bölgeye tahliye edildiğini anlatan Katyug, "Çocuklarım evde değildi. Ben ise köpeğimle beraber evdeydim. Su seviyesi dün öğlen saatlerinde oldukça yükseldi." diye konuştu.

Galina Litvinova da bir akrabasının evinde yalnız yaşadığını kaydetti. Litvinova, su baskınının ardından akrabalarına telefon açarak durumu anlattığını ama onların gelemediklerini ifade etti.

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Litvinova, askerlerin yardımlarıyla tekne ile evden tahliye edildiğini söyledi.

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