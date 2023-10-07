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Dünya
AA 07.10.2023 06:38

NATO Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Sahel için bağımsız uzmanlar grubu oluşturdu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak'ın başta Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Sahel bölgesi olmak üzere güneye yaklaşımının değerlendirilmesine destek için 10 kişilik bağımsız uzman grubu atadı.

NATO Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Sahel için bağımsız uzmanlar grubu oluşturdu

NATO'dan yapılan açıklamaya göre diplomatlar, akademisyenler ve askerlerden oluşan grupta Türkiye'den eski Paris Büyükelçisi Ali Onaner yer aldı.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta temmuz ayında yapılan NATO Zirvesi'nde, müttefik ülkeler NATO'nun güney bölgesiyle ilişkilerine daha derin bir bakış oluşturulması konusunda anlaşmıştı. Temmuz 2024'te ABD'nin başkenti Washington'da yapılacak NATO Zirvesi'ne kadar bu ilişkilere dair öneriler oluşturulması amaçlanıyor.

Genel Sekreter Stoltenberg'in atadığı grup, bu süreci desteklemek için rapor oluşturacak. Rapor, Nisan 2024'teki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde Stoltenberg'e teslim edilecek.

Raporun, NATO'nun güney bölgesine yaklaşımını şekillendirecek somut tavsiyelerin oluşturulmasına destek sağlaması isteniyor.

Stoltenberg'in atadığı grupta Türkiye'den Büyükelçi Ali Onaner'in yanı sıra ABD'den Büyükelçi Richard Norland, Danimarka'dan akademisyen Katja Lindskov Jacobsen, Fransa'dan akademisyen ve araştırmacı Elie Tenenbaum, Almanya'dan emekli Büyükelçi Hermann Nicolai, Yunanistan'dan akademisyen Thanos Dokos, İtalya'dan Tuğgeneral Alessio Nardi, Polonya'dan akademisyen Aleksandra Bukowska-McCabe, İspanya'dan Carlos Carnero Gonzalez ve Portekiz'den grubun başkanı olarak akademisyen Ana Santos Pinto yer alıyor.

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